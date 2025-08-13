Krstovic verso la Roma

C'è sempre il giallorosso nel destino di Nikola Krstovic. Ma questa volta potrebbe non trattarsi del Lecce. [...] Diversi i club che hanno preso informazioni su di lui, nessuna accelerata però fino a questo momento. A meno di venti giorni dalla fine del calciomercato, c'è però un club che ha fatto importanti passi in avanti e che potrebbe rappresentare la prossima destinazione del montenegrino: si tratta della Roma. Il club capitolino segue Krstovic già da diverso tempo. Il numero nove della squadra salentina gode della stima del tecnico Gian Piero Gasperini, che lo ha individuato come un elemento funzionale al suo calcio. Allo stesso tempo, la Roma è una destinazione molto gradita a Krstovic, che ha sempre messo la possibilità di rimanere nel campionato italiano in cima alle preferenze. Con il club capitolino ci sarebbe già un principio di accordo su cifre e durata del contratto, mentre manca ancora il via libera definitivo fra i club. Molto dipenderà da Artem Dovbyk, centravanti della Roma, che però potrebbe lasciare la squadra di Gasperini nel corso di questa sessione di calciomercato. L'uscita dell'attaccante ucraino spianerebbe a quel punto la strada per l'affondo decisivo della Roma per Krstovic. I costi dell'operazione oscillerebbero tra i 25 e i 30 milioni di euro, la cifra che richiede il Lecce per privarsi del suo bomber. Peraltro, lo stesso Dovbyk ha richieste dalla Premier League, in particolare dal Leeds, club che a giugno aveva fatto un sondaggio anche per Krstovic, trovando però

riscontro negativo. Pertanto, in prospettiva futura, per l'attaccante del Lecce tutte le strade sembrerebbero per davvero portare a Roma. Restano sullo sfondo piste aperte nelle settimane scorse ma rimaste inesplorate. All'estero si è fatto avanti il Wolfsburg, ma il tentativo non ha avuto successo. In Italia ci sono state interlocuzioni con l'Atalanta, all'indomani della cessione di Mateo Retegui, ma il club orobico ha puntato già dei profili alternativi al montenegrino. Non è da mettere del tutto da parte la pista che porta al Milan, che ha la necessità di investire su un attaccante ma al momento ha messo nel mirino i profili di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. [...]

(La Gazzetta del Mezzogiorno)