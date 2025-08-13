Krstovic spera nella chiamata. Ma non decolla Dovbyk-Leeds

Krstovic ha messo in stand by qualsiasi altra trattativa e aspetta la Roma: questa è la situazione dell'attaccante montenegrino del Lecce. Ma il suo sbarco nella Capitale è ovviamente legato alla cessione di Dovbyk: il Leeds, che pure nei giorni scorsi si era interessato all'ucraino, non ha ancora affondato il colpo. Serve un'offerta da almeno 30 milioni di euro perché la Roma non faccia minusvalenza. Senza di quella, niente cessione e ovviamente niente Krstovic, sul quale si è mosso anche il Wolfsburg. In uscita Kumbulla, che ha diverse richieste dalla Liga. [...]

(corsera)