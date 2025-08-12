Krstovic è ancora più vicino. Franculino piace a Massara

Proprio mentre qualcuno a Roma ha iniziato a sognare addirittura uno come Sancho, Massara continua a lavorare su obiettivi più vicini. Tra questi Franculino Djù, 21 anni, esterno offensivo del Midtjylland. Costa circa dieci milioni e ha il vantaggio di non dover partecipare alla prossima coppa d'Africa, visto che la Guinea-Bissau è stata eliminata. [...] Anche se li il nome caldo sul taccuino del ds giallorosso resta quello di Krstovic, che è anche un pallino di Gasp. leri a Lecce c'era addirittura chi era pronto a scommettere che il montenegrino fosse già a Roma, scenario che però non ha trovato riscontri. [...] Nel frattempo Massara sta seguendo con attenzione anche Abde Ezzalzouli, 23 anni, ala marocchina del Betis Siviglia: 15 milioni la sua valutazione. In mezzo, invece, piace Florentino Luis del Benfica, 25 anni, uno che

può diventare la diga di Gasperini. [...]

(Gasport)