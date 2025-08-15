Koné per Sancho e Bailey

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Priorità all'attacco, anche a costo di cedere un pezzo pregiato della rosa. E Manu Koné è stato individuato come il sacrificabile per sbloccare la doppia operazione Sancho e Bailey. Il centrocampista francese, sbarcato nella Capitale lo scorso anno per volontà di Daniele De Rossi, è molto vicino all'Inter. Per convincere la Roma, il club nerazzurro deve mettere per iscritto un'offerta da 40 milioni più bonus. Per Koné, invece, pronto un ingaggio da 4,5-5 milioni. Una cessione pesante, ma anche una plusvalenza importante, necessaria per accontentare la volontà di Gasperini di rinforzare il reparto offensivo.

Giocatori veloci, abili nell'uno contro uno e che possano aumentare il numero di reti della squadra. Anche lo scorso anno, durante la grande cavalcata sotto la guida di Ranieri, la Roma ha faticato a trovare la via del gol. Sancho risponde perfettamente all'identikit tracciato dal tecnico di Grugliasco. L'esterno inglese, di proprietà del Manchester United, è reduce de una stagione non esaltante in prestito al Chelsea. In generale, il classe 2000 non ha mantenuto le aspettative da quando i Red Devils sborsarono 85 milioni di euro nel 2021 per prelevarlo dal Borussia Dortmund. L'intenzione della Roma è quella di assicurarsi Sancho in prestito con obbligo di riscatto e le parti si sono avvicinate nelle ultime ore.

Ma le spese in Premier League potrebbero non finire qui. Massara, infatti, ha puntato il mirino anche su Bailey. Un alto attaccante esterno rapido, abile nel dribbling, che non ha brillato lo scorso anno con la maglia dell'Aston Villa. In questo caso, il giamaicano potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Concluso ieri sera il preliminare di Europa League, il Legia Varsavia potrebbe dare il via libera per la cessione di Jan Ziolkowski.

La Roma ha messo sul tavolo circa sei milioni di euro più bonus per il difensore polacco classe 2005. Per sostituire Koné, invece, Massara ha messo gli occhi su un profilo che conosce bene. Si tratta Soungoutou Magassa, classe 2003 del Monaco.

Il club giallorosso, poi, è ancora disposto ad ascoltare offerte per Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino non è centrale nei piani di Gasperini, ma non sono ancora arrivate offerte per la cessione a titolo definitivo. La sua partenza aiuterebbe a sbloccare la trattativa per Nikola Krstovic. "La sua situazione è a conoscenza di tutti, ma questo non significa che non possa giocare titolare", ha detto in conferenza stampa Eusebio Di Francesco del montenegrino, che vuole lasciare il Lecce. Massara continua a lavorare anche sulle altre uscite, con Gollini, Kumbulla e Salah-Eddine con le valigie in mano. L'albanese è vicino al Maiorca, per un possibile prestito con diritto di riscatto.