Koné leader al centro convince Gasp. E Deschamps lo chiama: «Giocherà»

Quasi un anno fa Manu Koné sbarcava nella Capitale. Richiesta esplicita di Daniele De Rossi che però se lo è goduto solamente per due partite. Nonostante i due mesi difficili con Juric si è ritagliato un ruolo da protagonista e il suo valore è quasi triplicato. Arrivato dal Borussia Mtinchengladbach per 18 milioni di euro, ora ne vale almeno 50. Non è un caso che a metà agosto i Friedkin siano scesi in campo per bloccare la sua cessione all'Inter. (...) E Deschamps lo ha elogiato pochi giorni fa: «Fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma. Se è qui con regolarità, è perché voglio farlo giocare. Ha un po' di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero». Anche a Pisa guiderà il centrocampo in coppia con Cristante. (...) Gasp ha pochi dubbi per la coppia di centrocampo così come in attacco dove il centravanti sarà Evan Ferguson. Dovbyk parte dietro nelle gerarchie e avrà spazio a gara in corso. Dietro all'irlandese sicuramente Soulé al fianco di uno tra Dybala e El Aynaoui. (...)

(Il Messaggero)