Koné il preferito: l’Inter pensa ancora al francese, ma la strada con la Roma è stretta

L'Inter ha scelto di ripartire dal centro campo e ora vuole un più rapido scorrere

degli eventi: [...] l'obiettivo ormai dichiarato è dirottare il gruzzolo su un mediano che cambi alla radice la squadra di Chivu. [...] Nonostante tutto, Manu Koné, 24enne tuttocampista della Roma, resta il preferito in casa nerazzurra. Certo, il francese obbliga a un certo lavoro di diplomazia e la trattativa si è messa in salita già in partenza: lo svolgimento, però, è ancora imprevedibile. [...] In mezzo l'Inter cerca nuova fisicità e potenza, che Koné potrebbe garantire. Il francese, però, trascina con sé tutte le complicazioni di questo momento storico dei giallorossi, obbligati a camminare sulle nuove per colpa del Fair Play Uefa. Insomma, quella di Manu potrebbe pur sempre essere una vendita necessaria perché Gasp riceva gli attaccanti bramati.

Quando prima di Ferragosto era stata paventata l'occasione, l'Inter aveva provato a sfruttarla immediatamente: pareva tutto a un passo, si ragionava di quinquennali e offerte lampo, quando improvvisamente dalla Capitale è arrivata la marcia indietro, con tanto di telefonata ufficiale nel pomeriggio del 15 agosto. Le pressioni nella Capitale avevano portato ad alzare la cornetta: quello ancora oggi risulta l'ultimo contatto tra le due società. In mezzo, però, sono cadute le parole di Gasperini e hanno ricambiato i contorni della vicenda: tra le righe, il tecnico giallorosso non ha escluso del tutto l'eventuale doloroso sacrificio.

Insomma, dalla porta, che sembrava prima chiusa a doppia mandata per i nerazzurri, è iniziata a rivedersi un filo di luce. Al momento, però, non è arrivata nessuna riapertura autentica da parte del club giallorosso, eppure le speranze interiste di arrivare al francese sono più o meno le stesse del giorno prima. [...] L'Inter ora resta alla finestra, ma pronta a muoversi a determinate condizioni. In fondo, è sempre questione di domanda e offerta: i soldi chiesti dalla Roma sono tanti, oltre 50 milioni, ma i 45 che l'Inter aveva in mano per Lookman sono ancora là sul tavolo. [...]

(gasport)