Koné: c’è l’Inter

[...] Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno rivolto l'attenzione altrove, precisamente in casa Roma, dove il centurione Manu Koné è da considerarsi in vendita. Il 24enne francese, centrocampista con doti fisiche che nessuno possiede in casa nerazzurra, può essere sacrificato: serve un gruzzoletto da reinvestire per le punte care a Gasperini.

Proprio lì l'affare si è acceso, a metà strada tra i due club, e grazie al lavoro di intermediari che hanno presentato l'esigenza romanista in casa Inter. [...]

Eppure, è smentito l'invio di una offerta formale dalla sede milanese in zona Porta Nuova verso quella romana nel quartiere Eur. [...] Prima di formulare alla Roma una cifra ufficiale, i dirigenti nerazzurri vogliono quindi riunirsi in privato assieme a Chivu e coinvolgere la proprietà Oaktree. In linea di principio, la dirigenza nerazzurra non vuole arrivare subito ai 40 milioni che farebbero "capitolare" la Roma: si potrebbe partire da una cifra decisamente inferiore, che darebbe ancora munizioni sufficienti per puntare anche su Lookman. [...]

(gasport)