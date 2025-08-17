Intrigo Konè

I romanisti presenti allo Stirpe gli hanno riservato una vera e propria ovazione quando lo hanno visto scendere in campo durante l’intervallo per cominciare il riscaldamento. Del resto la situazione di Manu Koné non ha lasciato indifferenti i tifosi rimasti ammaliati dalla qualità del francese, tra i migliori della squadra nella lunga e faticosa passata stagione. (...) il concetto è piuttosto chiaro e va dalla parte opposta dell’incedibilità. Se arriveranno offerte importanti, quindi quei milioni in grado di completare l’organico, allora Manu partirà. Con buona pace di tutti. Un’altra cosa è piuttosto chiara: il tecnico adesso è insofferente - specialmente dopo aver visto il 2-2 contro il modesto Neom - e lo ha espresso chiaro e tondo. L’immobilismo sul mercato negli ultimi venti giorni indicato dall’ex Atalanta lascia intendere che adesso si aspetta delle mosse concrete da parte di Massara. Bailey sarà la prima. Al tempo stesso è consapevole delle difficoltà del diesse che deve far fronte al fair play finanziario e a quelle tempistiche che tanto lo fanno infuriare. (...) Gli agenti di Koné stanno scandagliando il mercato, l’Inter potrebbe non essere l’unica squadra interessata. Specialmente dopo il concetto espresso da Gasperini. Se Marotta - che fin qui non ha avanzato offerte ufficiali - vorrà il giocatore dovrà inevitabilmente pensare all’investimento importante, alla Lookman. Altrimenti attenzione alle piste che portano in Premier League e perché no, anche a quelle francesi e tedesche. In Bundesliga ancora rimpiangono la sua cessione per 20 milioni, riportarlo alla base da una big sarebbe un segnale di forza. (...)

(corsport)