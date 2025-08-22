Infortunio Bailey: sospetta lesione. Oggi nuovi esami, un mese di stop

Sembra più grave del previsto l'infortunio di Leon Bailey, fermatosi durante il suo primo allenamento con la Roma. I primi controlli hanno evidenziato una "sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro", e oggi sono previsti ulteriori esami per chiarire l'entità del problema.

L'ipotesi più ottimistica prevede uno stop di circa un mese, ma se la lesione fosse più seria, i tempi di recupero potrebbero allungarsi fino a ottobre. L'attaccante giamaicano, (...) che in passato ha già sofferto di problemi muscolari, ha il morale a pezzi e non sarà presente all'Olimpico per l'esordio contro il Bologna.

Intanto, arrivano buone notizie da Lorenzo Pellegrini: il capitano tornerà ad allenarsi in gruppo lunedì e sarà a disposizione dopo la sosta. (...) L'entourage del giocatore ha smentito le recenti voci di un'offerta da parte del West Ham.

(gasport)