In Inghilterra si rivedrà Ranieri

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - È andato in archivio il secondo giorno di ritiro della Roma presso il St. George's Park di Burton Upon Trent. La squadra - scesa in campo nel pomeriggio - continua ad allenarsi sotto lo sguardo attento di Gasperini, che domani sarà raggiunto in Inghilterra da Ranieri e Massara. Dopo una seduta in sala video, il tecnico di Grugliasco si è concentrato sulla fase offensiva, spingendo sulla costruzione dal basso da parte dei difensori. Wesley ha lavorato in piscina, mentre Ferguson e Vasquez hanno svolto un allenamento individuale, ma le loro condizioni non preoccupano. Ancora a parte anche Dybala. «Sta seguendo un programma differenziato per recuperare dal suo intervento. Sappiamo che è una situazione da controllare, ma speriamo che dalla prossima settimana, una volta tornati a Roma, possa riunirsi al gruppo» ha dichiarato Gasperini, mentre Pellegrini - rimasto a Trigoria - ha ricominciato ad allenarsi. Non erano in gruppo neanche N'Dicka e Soulé, alle prese rispettivamente con un risentimento sciatalgico e una leggera distorsione alla caviglia sinistra accusati nell'amichevole con il Lens. Anche loro non preoccupano. Il club giallorosso ha comunicato che giovedì 7 agosto (ore 15) ci sarà una seduta di allenamento aperta al pubblico. Dopo l'amichevole del 9 agosto contro l'Everton, invece, ci sarà la sfida tra le leggende dei due club. In occasione di quest'incontro, il logo Toyota Gazoo Racing comparirà sul font della maglia della Roma.