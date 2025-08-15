Immobile e Cambiaghi nel test anti Roma

Niente stop per Ferragosto: per Vincenzo Italiano e i suoi è anzi tempo di rifinitura. Tra ventiquattr'ore al Dall'Ara arriva l'OFI Creta, la prova ufficiale per l'esordio all'Olimpico del 23 agosto. Fin troppo probabile dunque, che il tecnico mediti di schierare l'undici che si vedrà poi a Roma tra una settimana. Una formazione, senza gli infortunati Ferguson e Bernardeschi, che sarà stratta parente di quella vista a Stoccarda: le uniche differenze dall'inizio potrebbero riguardare l'esterno basso mancino (Miranda favorito su Lykogiannis) e quello offensivo (Cambiaghi in pole su Dominguez). Ballottaggio anche a centrocampo tra

Moro e Pobaga. Gli stessi dubbi che Italiano avrà tra 7 giorni. Davanti si dovrebbe rivedere Ciro Immobile, nella sua primissima al Dall'Ara; probabile a partita in corso, il nuovo esperimento di attacco a due con Santi Castro.

(corsport)