Il Villarreal è su Dovbyk. Salah-Eddine verso Torino

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Gasperini attende con impazienza gli ultimi rinforzi per la sua Roma e Massara è al lavoro per completare la rosa. Ma per chiudere alcune potenziali operazioni in entrata, serve anche liberare posto nel monte ingaggi o far respirare il bilancio con qualche cessione, ma questo il ds lo sa fin troppo bene. Motivo per il quale, al netto della missione londinese per sbloccare l'affare Sancho, Massara ha continuato a lavorare su alcune possibili uscite. Tra tutte, c'è una pista che va seguita con grande attenzione in questi ultimi giorni di mercato e porta dritto in Spagna. Il Villarreal è alla ricerca di un attaccante e ha manifestato grande interesse per Artem Dovbyk. Il numero 9 giallorosso è in uscita, ha compreso di non rappresentare per Gian Piero Gasperini una prima scelta, ma vuole farlo solo a titolo definitivo, condizione che il diritto di riscatto proposto dagli spagnoli non gli garantisce. Ma la partenza di Yeremi Pino (ceduto al Crystal

Palace) può adesso portare nelle casse del Villarreal la liquidità necessaria per acquistare l'ex bomber del Girona, "pichichi" della Liga nella stagione 2023-24. Se i sottomarini inseriranno l'obbligo, il calciatore saluterà Trigoria.

Quello che Anass Salah-Eddine farà nelle prossime ore. Dopo la netta bocciatura maturata in estate sotto gli occhi di Gasperini, l'esterno olandese è pronto a salutare Trigoria per rilanciarsi altrove. Il Cagliari aveva mosso passi concreti per chiudere l'operazione in prestito, con l'ok della Roma arrivato negli ultimi giorni, ma l'opzione sarda, nella scala di gradimento del ragazzo, è rimasta ipotesi sempre piuttosto freddina. Il destino dell'ex

Twente sembra quindi orientato più verso Torino, sponda granata, nonostante un forte e concreto interesse del Werder Brema. Prima dell'ultimo sì alla proposta di Cairo, Salah-Eddine attenderà eventuali proposte dall'Olanda che gli permetterebbero di tornate in patria.

Ore di riflessione anche per Ebrima Darboe: la Roma aveva intenzione di cederlo a titolo definitivo, ma nessuna offerta è arrivata per il suo cartellino. Iniziata allora una trattativa per svincolarlo a parametro zero: il mediano è in parola da diversi giorni con il Bari, ma hanno preso informazioni sul suo conto anche diversi club inglesi di Championship.