Il viavai della Roma

C'è una foto, sul sito ufficiale del Chelsea, che ritrae un bambino di 11 anni sorridente insieme a Jadon Sancho, suo idolo, allora in procinto di passare al Borussia Dortmund. Fa sorridere pensare i due siano oggi assistiti dallo stesso procuratore e ambiti dalla stessa squadra, la Roma. Il resto è tutto diverso. Da una parte c'è un giocatore, Sancho, che non ha mai aperto al trasferimento in giallorosso. E che almeno fino a ieri sera non ha mai mostrato il minimo desiderio di farlo, facendo dubitare anche sulla sua reale voglia di mettersi in gioco in altre realtà. Dalla parte opposta c'è un ragazzo di 19 anni che alla Roma ha detto sì. Che è pronto a lasciare il club nel quale è cresciuto, oltre che la città, per testarsi in Serie A.

Ed è su di lui che sta lavorando in queste ore il ds Massara, volato a Londra proprio per provare a strappare al Chelsea un acquisto a titolo definitivo (oltre che lavorare anche sulle cessioni). La trattativa è in corso, l'affare non è semplice perché i Blues vorrebbero garantirsi la possibilità di riportarlo a Londra in futuro. È la prova che George sia un ragazzo di valore, certo. Ma è un 2006. È un calciatore che in tutta la sua vita ha giocato 10 partite da titolare [...]. È un talento puro: non è un caso che abbia fatto tutta la trafila della nazionale inglese. Però è evidentemente un esterno d'attacco da formare. Con Sancho non c'entra nulla: in comune hanno quella foto, l'agente e la posizione in campo. Nel senso che George è il profilo su cui Gasperini dovrebbe lavorare a fondo, che va costruito e non uno intorno al quale costruire. La speranza della Roma tutta è che la crescita dell'inglese sia rapida, rapidissima. [...]

Massara non è andato a Londra solo per comprare, ma anche per lavorare in uscita. Il nome caldo in questo senso è quello di Dovbyk. Sull'ucraino ci sono due club interessati: il Villarreal e il Newcastle. E proprio con gli inglesi Massara avrebbe avuto un colloquio nelle ultime ore: da capire quanto l'affondo sia concreto. Dall'altra parte c'è la società spagnola, che proprio in queste ore sta completando la cessione al Crystal Palace dell'attaccante esterno Yeremy Pino. In linea teorica, soldi da poter reinvestire su Dovbyk, anche se i dialoghi tra i due club fino a questo momento non sono mai andati oltre il prestito con diritto di riscatto, soluzione che alla Roma non va bene. Se partisse, Massara si butterebbe alla ricerca di un sostituto. E il preferito sarebbe Santiago Gimenez del Milan, a patto però che i rossoneri completino anche l'acquisto di un altro centravanti. Siamo al gioco a incastri. L'importante è che non resti incastrata la Roma tutta. [...]

(corsera)