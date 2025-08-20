Il Toro su Salah-Eddine (E Schuurs può aiutare)

[...] Davide Vagnati ha sondato vari giocatori nel ruolo, l'ultimo dei quali è Anass Salah-Eddine, laterale difensivo arrivato a gennaio alla Roma dal Twente, ma che in giallorosso ha trovato finora poco spazio e che per questo potrebbe lasciare la Capitale. Classe 2002, olandese (ha disputato con la maglia orange anche l'ultimo Europeo Under 21), è cresciuto calcisticamente nell'Ajax dove ha anche conosciuto e condiviso lo spogliatoio con Perr Schuurs: nel finale della stagione 2021/2022 Salah-Eddine, infatti, venne promosso dallo Jong Ajax alla prima squadra e lì potè allenarsi fianco a fianco con il centrale. [...] Ora che il Torino ha bussato alla porta della Roma chiedendo informazioni riguardo al difensore esterno, si può facilmente immaginare che una telefonata tra Salah-Eddine e Schuurs ci sarà (se non c'è già stata), soprattutto nel caso in cui la trattativa dovesse proseguire; d'altronde, prima di accettare l'eventuale offerta è naturale che il terzino possa informarsi sulla squadra e sulla città. Per quel che riguarda la formula dell'eventuale operazione, la società granata lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. [...] Sulle tracce del terzino non c'è però solamente il Torino, il calciatore è infatti seguito anche dal Cagliari. Con la Roma, tra l'altro, Vagnati sta continuando a parlare anche di Alessandro Romano, centrocampista dicianovenne, pilastro della formazione Primavera, che i granata avevano cercato anche

a giugno (in quell'occasione insieme a un altro baby giallorosso: Federico Terlizzi). [...]

(Tuttosport)