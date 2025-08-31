Il tango argentino di Soulé che a Gasperini regala un match da protagonista

Trasferta dolce trasferta. Proprio non vuole saperne di segnare in casa, Soulé, turista per sempre da quando veste giallorosso. L'argentino ha rinnovato l'abbonamento con il gol fuori sede, piegando il Pisa (1-0) tra le sue mura e regalando a Gian Piero Gasperini la seconda vittoria di fila. Due su due in avvio di stagione: un'iniezione di fiducia che alla Roma mancava dal 2023. Merito del tango argentino con Paulo Dybala (subentrato nel secondo tempo), motore dell'azione del gol, passato anche dai piedi di Ferguson, centravanti versione assistman, che serve Matias dentro l'area. Mancino letale, Pisa sconfitto. (...) Alla fine conta il risultato, certo, ma la squadra in attacco deve ricalibrare il tiro. Anche se Gasperini lo ha negato, esiste ancora una Roma con e senza Dybala. Perché il gol di Soulé nasce da lui. Da quando Paulo ha messo piede sul prato dell'Arena Garibaldi, la Roma ha trovato l'interruttore del suo attacco. Mentre Dovbyk ha confermato l'esito della prima giornata, senza lasciare il segno. Al momento, l'ucraino resta il vice-Ferguson, anche se Gasperini vorrebbe una scossa, non solo dal campo. Per questo il tecnico ha orchestrato la sfida col Pisa con i piedi sul prato e la testa sul mercato. Perché la Roma schierata non è proprio quella che Gasperini s'aspettava di avere tra le mani dopo le prime due giornate di campionato. (...)

(La Repubblica)