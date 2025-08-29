Il fulmine e il lupetto sulla seconda maglia. Dybala modello: domani il debutto

La Roma scenderà in campo domani a Pisa, nella seconda giornata di campionato, con la nuova maglia da trasferta. La divisa (nella foto indossata da Dybala), che come la terza maglia ha già conquistato il cuore dei tifosi, si ispira al patrimonio mitologico dell'Antica Roma: su fondo arancione spicca un fulmine, richiamo al dio Marte, simbolo di forza e combattività e, secondo la leggenda, padre di Romolo e Remo. Sul petto compare il celebre lupetto ideato da Gratton. (...) Il debutto ufficiale è previsto all'Arena Garibaldi. (...)

(corsera)