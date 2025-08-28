Il centenario si giocherà all'Olimpico, rinnovo: 2028

La speranza era di giocarci nel 2027, l'anno del centenario. Poi è diventata la speranza di poterci giocare almeno una partita nella stagione 2027-2028. Invece ora è ufficiale: la Roma lo giocherà ancora all'Olimpico. Ieri pomeriggio, infatti, la società giallorossa e Sport e Salute hanno ufficializzato il prolungamento per altri due anni del contratto di affitto dell'impianto sportivo. [...] Nel comunicato apparso sul sito della Roma, si è detto che comunque questo rinnovo rappresenta un ponte mentre si continuerà a lavorare sulla futura casa a Pietralata.

(gasport)