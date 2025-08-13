"Il boschetto è di scarso valore"

Siccome quel boschetto ha «scarso valore», i lavori per lo stadio della Roma possono ricominciare. E' la relazione del consulente agronomo incaricato dal Campidoglio a mettere nero su bianco il nullaosta che serviva al club giallorosso per proseguire nell'iter della realizzazione dell'impianto a Pietralata. [...] Dalla relazione emerge che l'area verde risulta «di scarso valore vegetazionale e naturalistico, in quanto derivante da un ex coltivo/frutteto, invaso da vegetazione per lo più pioniera, sinantropica ed infestante, con qualche inserzione di esemplari autoctoni». Area, si legge ancora nelle carte, «di scarso valore ambientale e di poca naturalità derivante da una consistente pressione antropica» in un contesto di «evidente degrado ambientale». [...] Significa in pratica, che le piante possono essere abbattute, a patto che ne vengano piantate altre, magari più pregiate, in un'area alternativa. Di fatto è un via libera alla As Roma. [...]

Ma i comitati non ci stanno e promettono un'ulteriore battaglia. Stavolta su entità e modalità di assegnazione dell'incarico a Uniformi, un importo di 139 mila e 900 euro (più 37 mila di Iva) «spacchettato» in due annualità (77 mila quest'anno, 100 mila nel 2026) che non convince anche se calibrato sull'intera area dove è prevista la costruzione dello stadio, non solo sul boschetto in questione. [...]

(corsera)