Idea George alternativa a Sancho

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Il tempo stringe e tra le mura di Trigoria è iniziato il conto alla rovescia per riuscire a mettere a segno gli ultimi colpi per completare la rosa. Gian Piero Gasperini rimane in attesa di rinforzi chiesti alla società. Massara continua a lavorare senza sosta e in questi ultimi giorni, opererà su vari tavoli. La pista che porterebbe Jadon Sancho a vestire la maglia giallorossa non è ancora stata abbandonata, ma, le possibilità di un suo approdo, calano sempre di più. [...] Ora il ds giallorosso è pronto a puntare su nuovi obiettivi e sulla lista c'è Tyrique George, ala sinistra classe 2006 del Chelsea che sta cercando una squadra in grado di garantirgli minuti. Lui potrebbe essere l'alternativa a Sancho, anche se sulle sue tracce ci sono Lipsia e alcuni club di Premier. Rimane nel mirino anche Fabio Silva. [...]

La Roma continua a tenere gli occhi puntati in Inghilterra per il ruolo di vice Angelino ed è spuntato il nome di Tsimikas. I giallorossi hanno avuto dei contatti con il Liverpool per il prestito del terzino greco che avrebbe aperto al trasferimento. La trattativa è solo all'inizio e nelle prossime ore si capirà se sarà fattibile. Per la difesa il primo obiettivo rimane Jan Ziolkowski del Legia Varsavia. La Roma ha trovato l'accordo con il club polacco e aspetta solo l'ok definitivo.