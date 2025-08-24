I VOTI DEGLI ALTRI - Wesley "freccia giallorossa", Konè "straripante", Ferguson "ottima prova"

Comincia bene la Roma di Gasperini, che all'Olimpico batte il 1-0 il Bologna. Decide la rete di Welsey, alla prima ufficiale in giallorosso: "Inizio un po’ timido, anche se non si risparmia nella corsa. Un paio di scelte in zona tiro non paiono felicissime, finché non trova l’angolo vincente bagnando l’esordio nel migliore dei modi. Da lì in poi trova fiducia e boati a ogni sprint. Freccia giallorossa." (Il Romanista). Tra i migliori in campo Manu Konè: "Takle, recuperi e strappi. È straripante in mezzo al campo, peccato non senta la porta. Il gol sbaglia è da matita rossa" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche la prima di Evan Ferguson: "Dinamico, reattivo, generoso, ed egoista. Tira in porta, innesca l'azione del vantaggio e regala quel cioccolatino a Konè. Ottima prova" Corriere dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,07

Hermoso 6,43

Mancini 6,43

Ndicka 6,64

Wesley 6,93

Cristante 6,93

Kone 6,43

Angelino 6,21

Soulé 6,14

El Shaarawy 6,00

Ferguson 6,86

El Aynaoui 6,07

Dovbyk 5,71

Dybala 6,14

Rensch NG

Gasperini 7,00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Hermoso 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Wesley 7

Cristante 6,5

Kone 7

Angelino 6

Soulé 6

El Shaarawy 6

Ferguson 7

El Aynaoui 6

Dovbyk 5,5

Dybala 6

Rensch ng

Gasperini 7

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Hermoso 6,5

Mancini 7

Ndicka 7

Wesley 7,5

Cristante 7

Kone 7

Angelino 6,5

Soulé 6

El Shaarawy 6

Ferguson 7

El Aynaoui 6

Dovbyk 6

Dybala 6,5

Rensch ng

Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Hermoso 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Wesley 7

Cristante 6

Kone 7,5

Angelino 6,5

Soulé 6,5

El Shaarawy 5,5

Ferguson 7

El Aynaoui 6

Dovbyk 5,5

Dybala 6

Rensch ng

Gasperini 7

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Hermoso 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Wesley 6,5

Cristante 6,5

Kone 7

Angelino 6

Soulé 6,5

El Shaarawy 6

Ferguson 7

El Aynaoui 6

Dovbyk 6

Dybala 6

Rensch 6

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Hermoso 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Wesley 7

Cristante 6,5

Kone 7

Angelino 6,5

Soulé 6

El Shaarawy 6

Ferguson 6,5

El Aynaoui 6,5

Dovbyk 5,5

Dybala 6,5

Rensch ng

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6

Hermoso 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Wesley 6,5

Cristante 6

Kone 6,5

Angelino 6

Soulé 6

El Shaarawy 6,5

Ferguson 6,5

El Aynaoui 6

Dovbyk 5,5

Dybala 6

Rensch ng

Gasperini 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Hermoso 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Wesley 7

Cristante 6,5

Kone 6,5

Angelino 6

Soulé 6

El Shaarawy 6

Ferguson 7

El Aynaoui 6

Dovbyk 6

Dybala 6,5

Rensch 6,5

Gasperini 7