I VOTI DEGLI ALTRI - Soulè "immarcabile", Dybala "come un piccolo fiammiferaio", Konè "tamburo nella notte"

La Roma va ancora di cortomuso. Dopo la vittoria di misura contro il Bologna, arriva il successo anche contro il Pisa. La firma è quella di Mati Soulè: "Presente la prima versione di SOulè alla Roma? Tutta nel primo tempo. Poi diventa realmente immarcabile, è decisivo. Ha nei piedi punti da regalare ai suoi e lo fa vedere" (Corriere della Sera). Tra i migliori anche Manù Konè: "Inizia in sordina, salendo d'intensità. Tamburo nella notte" (Il Romanista). Entra e cambia la partita Paulo Dybala: "Come un piccolo fiammiferaio ha acceso micce qua e la finchè i compagni non ne hanno trasformata una in scintilla. Joya per gli occhi, quanto calcio in quei piedi fatati" (Corriere dello Sport). Il peggiore è Stephan El Shaarawy: "Tocca un'infinità di palloni ma è indeciso sul da farsi in più di un'occasione" (La Gazzetta dello Sport)
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6,78
Hermoso 6,57
Mancini 6,28
Ndicka 6,71
Wesley 6,28
Cristante 6,07
Kone 6,71
Angelino 5,86
Soulé 7,28
El Shaarawy 5,43
Ferguson 6,50
Dybala 7,21
Dovbyk 5,28
Celik NG
Rensch NG
El Aynaoui NG
Gasperini 6,78
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 7
Hermoso 6,5
Mancini 6,5
Ndicka 7
Wesley 6,5
Cristante 6,5
Kone 7
Angelino 6
Soulé 7
El Shaarawy 5,5
Ferguson 6,5
Dybala 7,5
Dovbyk 5
Celik ng
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 7
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 7
Hermoso 7
Mancini 6,5
Ndicka 7
Wesley 6,5
Cristante 6
Kone 6,5
Angelino 6
Soulé 7,5
El Shaarawy 5,5
Ferguson 6,5
Dybala 7,5
Dovbyk 5
Celik ng
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 7
IL MESSAGGERO
Svilar 7
Hermoso 6
Mancini 6
Ndicka 6,5
Wesley 6
Cristante 6
Kone 6
Angelino 6
Soulé 7
El Shaarawy 5
Ferguson 6,5
Dybala 7
Dovbyk 5,5
Celik ng
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 6,5
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 7
Hermoso 6,5
Mancini 7
Ndicka 6,5
Wesley 6,5
Cristante 6,5
Kone 7
Angelino 6
Soulé 7
El Shaarawy 5,5
Ferguson 6,5
Dybala 7,5
Dovbyk 5
Celik ng
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 7
LA REPUBBLICA
Svilar 6,5
Hermoso 6,5
Mancini 6
Ndicka 6,5
Wesley 6
Cristante 6
Kone 6,5
Angelino 5,5
Soulé 7,5
El Shaarawy 5,5
Ferguson 6,5
Dybala 7
Dovbyk 5,5
Celik ng
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 6,5
IL TEMPO
Svilar 6,5
Hermoso 7
Mancini 6,5
Ndicka 7
Wesley 6,5
Cristante 6
Kone 7
Angelino 5,5
Soulé 7,5
El Shaarawy 5
Ferguson 6,5
Dybala 7
Dovbyk 5,5
Celik ng
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 7
IL ROMANISTA
Svilar 6,5
Hermoso 6,5
Manciniv 6
Ndicka 6
Wesley 6
Cristante 6
Kone 7
Angelino 6
Soulé 7,5
El Shaarawy 6
Ferguson 6,5
Dybala 7
Dovbyk 5,5
Celik 6
Rensch ng
El Aynaoui ng
Gasperini 6,5