I VOTI DEGLI ALTRI - Soulè "immarcabile", Dybala "come un piccolo fiammiferaio", Konè "tamburo nella notte"

La Roma va ancora di cortomuso. Dopo la vittoria di misura contro il Bologna, arriva il successo anche contro il Pisa. La firma è quella di Mati Soulè: "Presente la prima versione di SOulè alla Roma? Tutta nel primo tempo. Poi diventa realmente immarcabile, è decisivo. Ha nei piedi punti da regalare ai suoi e lo fa vedere" (Corriere della Sera). Tra i migliori anche Manù Konè: "Inizia in sordina, salendo d'intensità. Tamburo nella notte" (Il Romanista). Entra e cambia la partita Paulo Dybala: "Come un piccolo fiammiferaio ha acceso micce qua e la finchè i compagni non ne hanno trasformata una in scintilla. Joya per gli occhi, quanto calcio in quei piedi fatati" (Corriere dello Sport). Il peggiore è Stephan El Shaarawy: "Tocca un'infinità di palloni ma è indeciso sul da farsi in più di un'occasione" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,78

Hermoso 6,57

Mancini 6,28

Ndicka 6,71

Wesley 6,28

Cristante 6,07

Kone 6,71

Angelino 5,86

Soulé 7,28

El Shaarawy 5,43

Ferguson 6,50

Dybala 7,21

Dovbyk 5,28

Celik NG

Rensch NG

El Aynaoui NG

Gasperini 6,78

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Hermoso 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Wesley 6,5

Cristante 6,5

Kone 7

Angelino 6

Soulé 7

El Shaarawy 5,5

Ferguson 6,5

Dybala 7,5

Dovbyk 5

Celik ng

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 7

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 7

Wesley 6,5

Cristante 6

Kone 6,5

Angelino 6

Soulé 7,5

El Shaarawy 5,5

Ferguson 6,5

Dybala 7,5

Dovbyk 5

Celik ng

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Hermoso 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Wesley 6

Cristante 6

Kone 6

Angelino 6

Soulé 7

El Shaarawy 5

Ferguson 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Celik ng

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Hermoso 6,5

Mancini 7

Ndicka 6,5

Wesley 6,5

Cristante 6,5

Kone 7

Angelino 6

Soulé 7

El Shaarawy 5,5

Ferguson 6,5

Dybala 7,5

Dovbyk 5

Celik ng

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Hermoso 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Wesley 6

Cristante 6

Kone 6,5

Angelino 5,5

Soulé 7,5

El Shaarawy 5,5

Ferguson 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Celik ng

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 6,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Hermoso 7

Mancini 6,5

Ndicka 7

Wesley 6,5

Cristante 6

Kone 7

Angelino 5,5

Soulé 7,5

El Shaarawy 5

Ferguson 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Celik ng

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Hermoso 6,5

Manciniv 6

Ndicka 6

Wesley 6

Cristante 6

Kone 7

Angelino 6

Soulé 7,5

El Shaarawy 6

Ferguson 6,5

Dybala 7

Dovbyk 5,5

Celik 6

Rensch ng

El Aynaoui ng

Gasperini 6,5