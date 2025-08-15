I giallorossi sfidano gli arabi del Neom

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L'era Gasperini sta per iniziare. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 23 agosto, quando la Roma ospiterà all'Olimpico - 61.000 i biglietti venduti - il Bologna (ore 20:45) per la prima giornata di campionato. I giallorossi proseguono la preparazione a Trigoria e domani saranno protagonisti nell'ultima amichevole estiva. Saranno 5.300 i tifosi giallorossi che riempiranno i Benito Stirpe di Frosinone per assistere alla partita (ore 17) contro la squadra araba del Neom. Una gara importante per consentire al tecnico di Grugliasco di ottenere le ultime indicazioni in vista dell'esordio stagionale.

Dovrebbe tornare a collezionare qualche minuto Evan N'Dicka, dopo aver saltato le due amichevoli in Inghilterra contro l'Aston Villa e l'Everton. Il difensore ivoriano ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo il risentimento sciatalgico accusato nella sfida contro il Lens. Stesso discorso per Paulo Dybala, che vuole essere a tutti i costi in campo contro il Bologna. Da capire, poi, come Gasperini vorrà impiegare El Aynaoui. Nell'amichevole contro il club di Liverpool, il centrocampista marocchino ha avanzato il proprio raggio d'azione rispetto alle partite precedenti.

La sfida contro il Neom potrebbe essere l'occasione per rivedere in campo dal primo Evan Ferguson dopo i soli dieci minuti collezionati nelle due amichevoli in terra inglese. Prosegue a gonfie vele, intanto, la campagna abbonamenti per le Coppe 2025/2026. Le tessere sottoscritte, infatti, sono 40.200, consentendo al club giallorosso di raggiungere l'obiettivo prefissato, come accaduto per il campionato.