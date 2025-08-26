Hermoso: da esubero a risorsa per Gasperini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Da esubero a titolare. Nel giro di un mese e mezzo il futuro di Mario Hermoso è completamente mutato. Arrivato da svincolato la scorsa estate - a mercato già chiuso - lo spagnolo ha vissuto mesi complicati nella Capitale, tanto da portare la Roma a cederlo in prestito al Bayer Leverkusen a gennaio. E di certo l'esperienza in Germania non è andata meglio. Sette presenze complessive prima dell'infortunio alla spalla a metà marzo che ha messo la parola fine alla sua stagione. Hermoso si è ripresentato a Trigoria al raduno del 13 luglio con le valigie in mano. "Sembrava non dovesse venire nemmeno in ritiro", ha ammesso Gasperini venerdì in conferenza stampa.

A differenza dello scorso anno, il difensore spagnolo ha avuto la possibilità di svolgere l'intera preparazione atletica con la squadra. Il tecnico di Grugliasco ne ha apprezzato la serietà e l'impegno, al punto da mandarlo in campo dal primo minuto contro il Bologna nell'insolita posizione di centrale di destra, preferendolo a Ghilardi. L'ex Atletico Madrid ha ripagato la fiducia dell'allenatore con una prestazione piuttosto convincente. Anticipi col tempo giusto, pulizia negli interventi e un apporto non indifferente in fase di impostazione. Infatti, specialmente nella prima frazione di gioco, lo spagnolo saliva sulla linea dei centrocampisti per offrire un'opzione di passaggio. La Roma avrebbe voluto cederlo per una questione di ingaggio - più di 3 milioni netti a stagione - mentre ora Hermoso punta alla titolarità anche contro il Pisa.