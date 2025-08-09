Giovane Roma. "Forti e pimpanti", così Gasperini allena il futuro

Prima il diktat lanciato a inizio ritiro: «Giovani, forti e pimpanti». Poi l'ammissione dello stesso Gasperini sul nuovo percorso, quello intrapreso da quest'estate: «La prima volta che ho parlato con i Friedkin mi hanno illustrato il loro progetto: far crescere la squadra valorizzando i giovani. Una direzione diversa rispetto al passato, una cosa che ho già fatto all'Atalanta e al Genoa. E stata la molla che mi ha convinto. Mi sono detto: "L'hai fatto da altre parti, se ci riesci anche qui sarebbe straordinario"». E infatti la Roma che sta nascendo oggi è una squadra giovane, di under 25. (...) Ecco perché il sesto acquisto dei giallorossi sarà Jan Ziolkowski (difensore polacco del Legia Varsavia di 20 anni, arriverà subito dopo Ferragosto, dopo aver giocato la sfida di ritorno del preliminare di Europa League contro

l'Aek Larnaca). Ed ecco anche perché gli occhi di Ricky Massara per rinforzare ulteriormente la rosa sono fissi su gente come Echeverri (19, Manchester City), Eguinaldo (20, Shakhtar Donetsk) , Sima (24, Brighton), o Fabio Silva (23, Wolves). Calciatori su cui costruire un valore da poter patrimonializzare, anche eventualmente con il trading player. Insomma, niente più giocatori da instant team, niente più operazioni alla Lukaku (costato circa 20 milioni per un solo anno, tra prestito e ingaggio lordo), ma giocatori futuribili, di valore. (...) Anche i prossimi arrivi saranno quindi tutti giovani, improntati proprio al futuro. Massara in queste ore voleva provare a stringere per Eguinaldo, il giovane brasiliano dello Shakhtar, ma ancora non si sa bene l'entità del suo infortunio (giovedì scorso ad Atene, in casa del Panathinaikos). (...)

(gasport)