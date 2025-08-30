Gimenez in arrivo e c’è un mister x

L'ottavo acquisto è praticamente cosa fatta: dal Liverpool arriva in prestito secco il greco Kostas Tsimikas, esterno sinistro che in rosa prende il posto di Salah-Eddine, andato al Psv. Il settimo, il difensore Jan Ziolkowski, è invece sbarcato a Roma ieri mattina per le visite mediche e la firma. Ma è sull'attacco che si concentrano le attenzione di Gasperini e del direttore sportivo Massara. In lizza ci sono - in ordine di preferenza - l'inglese Tyrique George del Chelsea e Benjamin Dominguez del Bologna, del quale ha parlato pubblicamente anche l'ad rossoblù Fenucci.

Ma in realtà il club giallorosso sta lavorando nelle ultime ore su un altro profilo, che sarebbe balzato in pole position: alcuni indizi portano ad Abde Ezzalzouli del Betis e a Pepe del Porto. Ancora sul piatto - e con buone possibilità che l'affare vada in porto - lo scambio con il Milan tra Artem Dovbyk e Santi Gimenez. I due club sono favorevoli, i due allenatori anche, c'è il gradimento da parte dell'ucraino e nelle ultime ore si sono registrate aperture pure da parte del messicano: è un affare last minute, che nel caso si chiuderà tra domani e lunedì. [...]

Capitolo centrocampista: Gasperini gradirebbe anche l'arrivo di un rinforzo in quel reparto, ma lo stesso tecnico ha frenato ieri pubblicamente, parlando di altre priorità (ovvero in attacco). Però, se partisse Pellegrini, non è da escludere un intervento pure in mezzo al campo. [...]

