Gimenez-Dovbyk: l'ultima strada. Pellegrini offerto al Milan

Gian Piero Gasperini conta i giorni che mancano alla fine del mercato e resta in attesa degli ultimi 4 acquisti. Gli avvenimenti delle ultime ore hanno cambiato gli scenari di una sessione che è stata già ricca di colpi di scena. Artem Dovbyk fino a qualche giorno fa sembrava sul punto di rimanere. Le trattative con Villarreal e Newcastle non sono mai realmente decollate, per la prima squadra mancava l'apertura del giocatore mentre per la seconda la formula non convinceva a pieno. In soccorso, però, può arrivare il Milan che sta cercando una soluzione per Santi Gimenez. L'ex Feyenoord non piace ad Allegri, a Trigoria Gasp continua a non essere del tutto convinto di Dovbyk che è da settimane sul mercato. E come già successo Io scorso anno con Abraham e Saelemaekers, dodici mesi dopo un altro scambio tra i due club può convenire a tutti. Inoltre, il messicano consentirebbe alla Roma di alleggerire il monte ingaggi (guadagna 1 milione in meno di Artem). Ma c'è una differenza con l'anno scorso: nell'affare potrebbe entrare un terzo giocatore. Si tratta di Pellegrini che nella giornata di ieri è stato offerto al Milan. L'infortunio al perone di Jashari - causato proprio da Gimenez -costringe il Milan a tornare sul mercato e Lorenzo sarebbe ben felice di rimanere in Serie A. Su di lui c'erano anche West Ham e Fiorentina, ma nessuna delle due ha affondato il colpo. (...) Non c'è solamente l'attacco nei pensieri di Massara. Questa mattina è atteso nella Capitale Ziolkowski. Al Legia Varsavia andranno 6,5 milioni più una percentuale di rivendita del 10%. Si aggiunge un tassello per completare il pacchetto arretrato che rispetto alla scorsa stagione ha perso Hummels, Nelsson e per ultimo Kumbulla. La coperta è ancora corta e un altro acquisto arriverà sulla sinistra. Salah-Eddine è in uscita: il PSV Eindhoven ha superato Torino e Cagliari. Il sostituto salvo colpi di scena sarà Tsimikas. (...)

(Il Messaggero)