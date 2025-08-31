Gimenez blocca lo scambio con Dovbyk

IL TEMPO (L .PES) - Gimenez non si muove e il mercato della Roma rallenta. Non decolla l'idea di scambio tra Roma e Milan con Dovbyk in rossonero e la punta messicana agli ordini di Gasp. I due club sarebbero protni a chiudere la trattativa con due prestiti con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni, ma la volontà del centravanti del Feyenoord è chiara e determinante. Anche Massara nel pre-gara ha chiuso la possibilità della stretta di mano. "Al momento non esiste". Resiste, invece, ancora l'idea di portare Dovbyk al Milan da parte della diligenza rossonera, ma le difficoltà rimangono alte. Tutt, dipende dalla tempistica molto ristretta da parte della Roma nel trovare un sostituto. I due club, di fatto, hanno già una base d'accordo sempre impostata su un prestito con diritto di riscatto, e anche Dovbyk sarebbe disponibile al trasferimento nel capoluogo lombardo. Le chance di vederlo partire, però, sono dawero poche. Molto più semplice sarebbe, per entrambe, siglare lo scambio, ma Gimenez dovrebbe repentinamente cambiare idea Tra i profili valutati da giallorossi in entrata c'è Pinamonti, attaccante da sempre apprezzato da Gasp, ma per il momento resta un'idea. Continua, invece, la caccia all'esterno da parte di Massara. George è il primo nome sul taccuino del ds che in queste ore sta tentando di abbassare le alte pretese del Chelsea. Tra le alternative anche Dominguez del Bologna, ma non sono da escludere sorprese. «Sono nomi di giocatori interessanti che rientrerebbero nella linea di un progetto di rinnovamento con giocatori giovani da inserire in un organico, che siamo contenti di aver conservato nelle pedine chiave e non era semplice - ha detto Massara prima del fischio d'inizio - in questo momento penso sia prioritaria la zona offensiva. Ma saranno soluzioni che devono rientrare in una logica economica e tecnica per farci fare un salto di qualità, altrimenti saremo soddisfatti delle cose fatte». Ieri nel frattempo è sbarcato nella Capitale Tsimikas, arrivato in prestito secco gratuito dal Liverpool. Il greco prenderà numericamente il posto di Salah-Eddine, volato in Olanda in prestito con diritto di riscatto al Psv. Pellegrini resta in uscita ma al momento nessuna pista si è scaldata anche se la sua eventuale uscita potrebbe sbloccare l'arrivo di un centrocampista. Resiste l'idea di Pessina come innesto last minute.