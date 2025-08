Ghilardi: "Spero in una grande annata"

"Sono felice di essere qui e spero in una grande annata. Preoccupato dagli allenamenti di Gasp? Macché...". Sorride Daniele Ghilardi dopo il viaggio in treno che da Firenze lo ha

portato a Roma. Nella notte di giovedì il Verona lo ha lasciato libero di partire dopo aver

incassato 10,5 milioni più bonus dal club giallorosso: 2,5 per il prestito e 8 per l'obbligo di

riscatto. [...] Oggi Ghilardi partirà per Lens insieme ai suoi nuovi compagni per poi prendere parte al ritiro in Inghilterra. [...] E quella di ieri, intanto, è stata anche la giornata in cui hanno salutato Saud Abdulhamid e Ola Solbakken: l'arabo è passato al Lens (da cui è arrivato nei giorni scorsi il centrocampista El Ayanaoui) in prestito con diritto di riscatto,

mentre l'attaccante norvegese è stato acquistato a titolo definitivo dal Nordsjaelland. Lavori in corso, infine, a centrocampo dove si cerca un elemento alla Rios: monitorati Martinelli del Fluminense e Haidara del Lipsia.

(Gasport)