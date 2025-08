Ghilardi firma e vola a Lens per l'amichevole

IL TEMPO (L. PES) - ... Subito in campo. Daniele Ghilardi è arrivato ieri mattina nella Capitale in treno da Firenze alle 12.30 per poi trascorrere una giornata intensa tra visite mediche e la firma sul contratto quinquennale che lo leghera alla Roma. E oggi volerà con la squadra a Lens per l'amichevole contro i francesi (fischio d'inizio ore 18, diretta Dazn) per poi raggiungere Burton Upon Trent e iniziare la settimana inglese dei giallorossi. Dopo giorni di tira e molla nella serata di giovedì Roma e Verona hanno sistemato gli ultimi dettagli dell'operazione che si è chiusa in prestito oneroso (2.5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni con bonus. Il difensore dell'Under 21 azzurra rappresenta il primo rinforzo del reparto arretrato e un innesto di prospettiva nella rosa a disposizione di Gasperini. L'ormai ex Hellas ha esordito lo scorso ottobre nel massimo campionato rendendosi poi protagonista di un ottima stagione con i veneti e, soprattutto, disputando un Europeo U21 di livello, indossando anche la fascia da capitano nel match contro la Spagna. Fisicità e tempi di aggressione che fanno di lui una vera promessa nel ruolo. Il tecnico piemontese lo ha scelto per affiancarlo a Mancini e N'Dicka nel terzetto titolare, in attesa di nuovi rinforzi che possano mettere in discussione la titolarità nel ruolo. La volontà di Ghilardi è stata importante per la buona riuscita dell'affare: non appena i giallorossi si sono fatti avanti, il difensore ha solo atteso il via libera per partire.