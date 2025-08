Ghilardi arriva e parte subito per Lens, Echeverri rifiuta il Girona, vuole la Roma

Il sesto acquisto dell'estate giallorossa è arrivato nella giornata di ieri. Daniele Ghilardi intorno all'ora di pranzo ha raggiunto la Capitale in treno, nella città che fino a qualche mese fa amava visitare da turista. Con lui tutta la sua famiglia che ha voluto essere al fianco del centrale in un giorno così importante. [...] Operazione in prestito oneroso (2,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 8 più 1 di bonus. Risolto anche il cavillo del contributo di solidarietà. [...] Ghilardi questa mattina partirà insieme alla squadra direzione Lens poi dopo il match il volo verso l'Inghilterra con l'arrivo che è previsto alle 22 (orario locale). Gasperini ha finalmente il nuovo difensore centrale, ma non sarà l'unico acquisto da quelle parti. Kumbulla e Hermoso restano in uscita. Sul taccuino di Massara per rinforzare il pacchetto arretrato c'è Cresswell. In secondo fila Mavropanos del West Ham. Dopo l'arrivo di Ghilardi il focus di Massara si sposta sul pacchetto offensivo. Krstovic piace e in caso di cessione di Dovbyk il ds proverà ad affondare il colpo, mentre Fabio Silva potrebbe diventare l'alternativa. La prima scelta sulla trequarti resta sempre Echeverri. Il Manchester City non ha ancora aperto all'inserimento del diritto di riscatto ed è pronto a cederlo in prestito secco al Girona. L'accordo col club spagnolo che fa parte del City Group è stato trovato senza problemi. Trattativa conclusa? Non ancora perché l'ex River per il momento non ha intenzione di andare al Girona. [...] In caso di un altro 'no' si cambierà obiettivo. Piace Enciso del Brighton. [...]

(Il Messaggero)