Ghilardi, affare fatto: Roma, quinto colpo arriva il difensore. Adesso Fabio Silva

La trattativa per Daniele Ghilardi tra Roma ed Hellas Verona è stata definita ieri sera, colmata la richiesta di 300mila euro di bonus che si aggiunge agli 11 di cartellino. [...] Oggi il centrale classe 2003 potrà finalmente raggiungere Trigoria dove si appresterà a firmare un quinquennale prima della partenza per Lens. [...] Il calciomercato, però, non si ferma qui. A questo punto i giallorossi si concentreranno su un nuovo attaccante e il jolly Fabio Silva sembra il calciatore più indicato. Si continua a monitorare anche Nene Dorgeles del Salisburgo che, più che Echeverri, sarebbe in grado di ricoprire il ruolo di esterno. [...] Anche in mezzo al campo la Roma vorrebbe rinforzarsi ulteriormente e nel casting rimane Nardoni del Racing, Martinelli della Fluminense ed O'Riley del Brighton. [...]

(gasport)