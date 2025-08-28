George, si tratta: il Chelsea parte da 20 milioni per il talento

La trattativa tra Roma e Chelsea per Tyrique George va avanti spedita. Dopo i primi contatti positivi, la distanza tra domanda e offerta non è molto ampia: i Blues chiedono poco più di 20 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita per la cessione a titolo definitivo. Ma chi è realmente il classe 2006? George è uno dei prospetti più luminosi usciti dal vivaio del Chelsea. La scorsa stagione ha compiuto il salto tra i professionisti con 26 presenze complessive tra Premier League, Conference League e Mondiale per Club. Veloce, abile nell'uno contro uno e capace di giocare sia a sinistra che a destra. In Inghilterra viene spesso accostato spesso a Jadon Sancho e per Gasperini sarebbe un innesto ideale nel 3-4-3. La Roma ci prova e il Gasp spera.

(corsera)