Gattuso chiama Mancini e Zaccagni per l'Estonia

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Vecchi volti e facce nuove. La lista dei convocati del nuovo ct della Nazionale Rino Gattuso regala poche sorprese e qualche novità. L'elenco dei 28 azzurri chiamati per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia (venerdì 5 settembre a Bergamo) e Israele (lunedì 8 settembre a Debrecen) è garantista; fiducia per Gigi Donnarumma e Mateo Retegui: il primo ha perso il posto da titolare al Psg, il secondo ha scelto di trasferirsi all'Al-Qadisiya passando all'incasso. L'allenatore della Nazionale ha voluto mandar loro un segnale importante nella speranza che possano rispondere alle aspettative nel migliore dei modi. Nella lista dei portieri resta Meret, torna dopo l'infortunio Vicario e avanza Carnesecchi.

La novità per quanto riguarda i difensori è quella di Giovanni Leoni, appena acquistato dal Liverpool. Con lui arrivano le conferme per Bastoni, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco e Gatti, torna tra i convocati il romanista Gianluca Mancini, esiliato da Spalletti dopo i disastrosi Europei del 2024. Il ct azzurro ha voluto portare una novità assoluta anche a centrocampo dove arriva il bolognese Giovanni Fabbian che sarà per la prima volta a Coverciano; con lui sono stati chiamati Barella, Frattesi, Locatelli e Tonali, resta nel gruppo azzurro anche il laziale Nicolò Rovella. La suggestione più accattivante dell'attacco riguarda il giovane Francesco Pio Esposto, Kean e Retegui rappresentano delle conferme importanti. Tra le punte centrali c'è il ritorno di Scamacca, mentre per quanto riguarda gli esterni offensivi c'è da segnalare il ritorno del capitano della Lazio Zaccagni: insieme al biancoceleste ci sono Maldini, Orsolini, Politano e Raspadori. Domenica sera i convocati saranno a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei prossimi due impegni.