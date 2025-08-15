Gasperini, Soulé e la voglia infinita

Domani a Frosinone, nell'ultima amichevole contro il Neom, Paulo Dybala potrebbe finalmente tornare in campo, almeno per qualche minuto. Sarebbe la seconda apparizione dell'estate, dopo quella contro il Trastevere, in un precampionato trascorso quasi interamente ai margini per via dei problemi fisici. Le tre risonanze magnetiche hanno escluso lesioni, e nelle ultime giornate l'argentino ha intensificato il lavoro a Trigoria per ritrovare ritmo partita. L'obiettivo è essere arruolabile per Bologna e puntare a riprendersi un posto da titolare.

Ma Dybala è ancora centrale nel progetto Roma? Un anno fa la Joya stava valutando un trasferimento in Arabia Saudita, attratto da un'offerta faraonica. Scelse di restare, prolungando il contratto fino al 2026. Ora il contesto è diverso, ma i dubbi restano: la società sta cercando rinforzi offensivi [...], che per ruolo e caratteristiche potrebbero sovrapporsi alla sua zona di campo o a quella di Soulé.

Proprio l'ex Frosinone è la rivelazione di questa estate: brillante, incisivo, perfettamente calato nel gioco di Gasperini, tanto da guadagnare un vantaggio nelle gerarchie. Per il tecnico piemontese, il problema sarebbe di abbondanza. "Spero che Dybala stia bene, che abbia una buona salute perché quando sta bene è un grande giocatore", ha detto il giorno della sua presentazione, sottolineando quel "quando sta bene" che è la chiave di tutto. I numeri parlano chiaro: in tre stagioni a Roma, Dybala ha giocato dal primo minuto in 88 partite su 161, con 42 gol. Un impatto tecnico notevole, ma una disponibilità ridotta al 54% delle gare.

Il rinnovo è la priorità di Paulo, che vuole continuare a vestire la maglia giallorossa. Il suo entourage ha già avviato i primi contatti con la Roma, con l'obiettivo di sedersi a un tavolo in autunno per aprire la trattativa. Perché prima la Joya vuole pensare solo al campo e a dimostrare di essere totalmente recuperato, ancora in grado di incidere. Il tema si intreccia inevitabilmente con il peso a bilancio: i circa 18 milioni lordi a stagione rappresentano un impegno importante, e un eventuale prolungamento passerebbe per una spalmatura dell'ingaggio.

In alternativa, la Roma potrebbe accompagnarlo a scadenza. Gasperini, intanto, studia soluzioni per far coesistere i due mancini, magari spostando uno a sinistra o utilizzando Dybala da falso nove. Se resterà e la condizione fisica lo assisterà, Dybala potrà ancora fare la differenza. Se invece il futuro lo porterà lontano da Roma, Massara avrà margini per rinforzare comunque la squadra.

