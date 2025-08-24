Gasperini promuove tutti: «Corti, compatti ed efficaci»

Seicento e lode. Gasperini fa cifra tonda di panchine in Serie A e non stecca all'esordio. Un mix di emozioni per il tecnico che si scrolla di dosso un po' di pressione e si gode la prima volta all'Olimpico: «Siamo partiti con il piglio giusto, abbiamo giocato davvero un'ottima gara e questo ci dà molta spinta. Non è facile per nessuno giocare la prima par-tita di campionato e averlo fatto con questo spirito, in questo stadio pieno di gente e contro una squadra forte ci dà sicuramente grande forza per andare avanti». L'1-0 va anche stretto alla Roma che ha avuto più palle gol del Bologna, ma non è riuscita a sfruttarle. (...) Il ballottaggio in attacco lo ha vinto Evan Ferguson che è uscito dal campo al 74' e si è preso i primi applausi dell'Olimpico. Ha sfiorato due volte il gol ed ha tenuto il peso del pacchetto offensivo sulle spalle e Gasp lo elogia a fine partita: «Ha fatto un'ottima gara, il giocatore sta crescendo di condizione. Sotto l'aspetto atletico è in crescita, l'anno scorso ha giocato pochissimo ed è abbastanza normale che abbia bisogno di rodaggio ma stasera ha fatto vedere qualità im-portanti per noi. Credo che ci darà soddisfazioni». (...) Gasp adesso attende qualche nuovo acquisto in questi ultimi giorni di calciomercato: «Ci sono 8 giorni. Questa comunque è una buona squadra Come ho detto prima, al peggio e al meglio non c'è mai fine». (...)

(Il Messaggero)