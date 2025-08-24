Gasperini promuove tutti: “Corti, compatti e efficaci”

Gian Piero Gasperini taglia il traguardo delle 600 panchine in Serie A nel migliore dei modi: vincendo all’esordio stagionale contro la Roma. Una serata ricca di emozioni per il tecnico, che all’Olimpico si è tolto di dosso un po’ di pressione e ha potuto godersi la sua “prima volta” nella Capitale. «Siamo partiti con il piglio giusto, giocando un’ottima gara che ci dà grande spinta – ha commentato a fine partita –. La prima giornata non è mai semplice, soprattutto in uno stadio così pieno e contro un avversario forte. Per questo la prestazione assume ancora più valore». (...) Il risultato finale (1-0) non fotografa del tutto la partita: la Roma ha creato diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle, mentre il Bologna ha mostrato solidità e personalità. Gasperini ha sottolineato i progressi della squadra: «Non abbiamo sofferto in difesa e non abbiamo mai rinunciato a giocare. Con più lucidità potevamo raddoppiare e vivere un finale più tranquillo, ma il fatto di aver saputo soffrire è un segnale positivo: dimostra che questo gruppo ha carattere».

(Il Messaggero)