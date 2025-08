Gasperini ne dice tre

Da quelle parti si dice «burtonizzare l'acqua», ovvero renderla più ricca di minerali così da produrre una birra più limpida, più saporita. E sì che Burton upon Trent, sede inglese del ritiro della Roma, è cittadina famosa proprio per la produzione della birra. Ecco: ieri Gian Piero Gasperini ha chiesto di burtonizzare La Roma. Di renderla più ricca, più appetibile. L'ha fatto in tre modi. Il primo riguarda il mercato. «Quanti giocatori mancano? Dipende cosa vogliamo fare - ha detto -. Qualche ruolo va comple-tato e poi tutto sarà in base a quanto saremo forti davanti. Lì determineremo quanto sarà forte la squadra». (...) Secondo punto toccato da Gasperini: la fascia di capitano. Che da ieri non è più (solo) di Pellegrini. «E un problema che non esiste - ha spiegato il tecnico -. Ho sempre dato la fascia a chi ha più presenze in squadra. È uno schema che ha sempre funzionato. I capi-tani sono 7 o 8. E sono quelli che giocano per la squadra. Non ci sono altre gerarchie oltre al numero di presenze». Conti presto fatti: El Shaarawy è a quota 32o gare, Cristante 318, Pellegrini 316, poi Mancini 274. Lorenzo - contratto in scadenza nel 2026 - è ai mar-gini. Ultimo punto, Dovbyk. «L'anno scorso è stato pagato quella cifra.., ha fatto i gol, è un centravanti di valore, poi noi siamo qui colmare alcune lacune. Io lavoro molto sugli smarcamenti, sulla capacità di entrare in gioco e di non essere in ritardo. E come la musica, se hai il tempo giusto non sei stonato». (...)

(corsera)