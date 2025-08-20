Gasperini insiste per Sancho

[...] Anche perché se hai come allenatore Gasperini, sai che ti sei messo in casa un signore che non si arrende facilmente. Non lo ha fatto con Rios, dovendo poi prendere atto che il colombiano - dopo aver aspettato la Roma per 20 giorni - aveva scelto di andare al Benfica. Non lo farà, sperando in un epilogo diverso, nemmeno per Sancho. Il nazionale inglese era e resta il calciatore che secondo l'allenatore può regalare il salto di qualità alla squadra. [...] Per intenderci: se Massara vira su Rowe (o sui due calciatori offerti nelle ultime ore: Gil e Solomon del Tottenham), messo fuori rosa dal Marsiglia insieme a Rabiot, si completa. Se prende Sancho, si rinforza. [...] Il problema è che Massara più di tanto non può fare. Ha accontentato il Manchester United con una proposta di 23 milioni, ha offerto al ragazzo un quinquennale da 5 milioni più cospicui bonus ma alla richiesta di 11 milioni di commissioni da parte degli agenti si è dovuto fermare. [...] Anomalie alle quali la Roma in questi anni non ha voluto sottostare. Per questo motivo bisogna capire da un lato cosa faranno i Friedkin (rilanciano?) e dall'altro se si paleseranno squadre che possano soddisfare, più che lo United, l'entourage del calciatore. La sensazione, quindi, è che la situazione possa protrarsi ancora qualche giorno con tutti i rischi che si porta dietro. [...] Intanto ieri Gasperini ha potuto accogliere un nuovo rinforzo: Bailey. Immancabili treccine per il giamaicano che ha palesato una felicità per essere arrivato a Roma che fa bene ad un ambiente troppo preoccupato tra possibili cessioni di un big (il riferimento è a Koné) e un mercato che va ancora completato. [...] Il modo migliore per presentarsi, prima di trascorrere il pomeriggio per le visite mediche. Da oggi parola al campo. Gasp lo vuole già impiegare già contro il Bologna.

(Il Messaggero)