Gasperini cambia il capitano: «Non sarà più Pellegrini»

La storia d'amore tra Lorenzo Pellegrini, romano e romanista, e la Roma è (quasi) finita. Nel nuovo corso di Gasperini non c'è posto per quello che fino a qualche mese fa era il capitano giallorosso. La fascia infatti sarà decisa sulla base delle presenze. (...) "Il problema non esiste — dice Gasperini —Si adotterà uno schema che ha più presenze. I capitani con me sono 7-8 e spero diventino anche 15 o 20. I capitani sono quelli che giocano per la squadra e che hanno grande attaccamento".

(corsera)