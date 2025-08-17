Gasperini blinda Koné: «Sarebbe una grande perdita»

IL TEMPO (L. PES) - Meno di una settimana all'inizio del campionato e Gasp continua a premere sull'acceleratore per cercare di mirare in alto con la sua Roma, sia in campo che sul mercato. L'estate di preparazione dei giallorossi si chiude con un pareggio per 2-2 allo Stirpe di Frosinone contro i sauditi del Neom. Si rivede Dybala dal primo minuto, in evidente e comprensibile ritardo di condizione, brilla la stella di Soulé e la difesa scricchiola più del solito con qualche imprecisione di troppo di Ghilardi e N'Dicka. La Roma va due volte in vantaggio prima con Cristante poi con Soulé, ma subisce in contropiede la rimonta degli avversari guidati da Galtier. Al termine del match il tecnico piemontese ha parlato del futuro prossimo, partendo dal mercato. «Questa è una squadra con qualità. Bisogna migliorarla, con la società siamo molto chiari e condivisi nelle cose che bisogna fare. Vediamo che succederà in questi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte e sarebbe una perdita. Dobbiamo vedere quello che si può fare da qui alla fine del mercato. La situazione del FFP la conoscete tutti. Devi star fermo così e a me non piace, siano 15-20 giorni che siamo fermi sul mercato. Dobbiamo fare qualcosa e se possibile farlo senza perdere giocatori, questa è una scelta che verrà fatta. Io sono stato chiaro su quello che bisogna fare e la società è molto chiara con me. Quello che vogliamo fare tutti quanti insieme speriamo di riuscire a farlo. Iniziare la stagione col mercato aperto è una bestialità. Lavoreremo per evitare di pren-dere infilate come successo in questa gara»