Gasperini alla ricerca della migliore Roma nello stadio di Friedkin

Liverpool non evoca proprio bei ricordi alla Roma, ma c'è sempre un altro inizio. Sempre da Liverpool. Dove i Friedkin hanno messo le tende, così come a Roma. Almeno idealmente sono un po' qui e un po' lì, con lo spirito, con i soldi, gli investimenti distribuiti tra la ma e l'Everton. Lo stadio che accoglierà l'amichevole di oggi contro i Toffees, l'Hill Dickinson Stadium" (per capienza, settimo impianto inglese, 52 mila posti a sedere, costo 750 milioni di sterline con una delle curve pensata sullo stile Borussia Dortmund, un muro blu di 13 mila spettatori: messo rigorosamente al bando il colore rosso dei rivali del Liverpool, e ci risiamo con i ricordi di cui sopra, appunto). (...)

La Roma ha cambiato rotta, ha mollato gli algoritmi e si è affidata a due saggi italiani come Gasp e Ranieri, e tanti giovani da valorizzare, per accrescere pure il patrimonio economico. Everton e Roma sono ora sorelle, unite dai Friedkin in una società creata apposta per allargare gli orizzonti (e affari) sportivi in tutto il mondo, la Pursuit Sports. Con la sfida di oggi (ore 16 italiane, diretta su Dazn) finisce la settimana inglese, nella quale anche la sberla contro l'Aston Villa nell'amichevole al "Banksts Stadium" di Walsall, a pochi chilometri da Burton upon Trent, che la Roma ha lasciato ieri pomeriggio per trasferirsi nella città dei Beatles, può aver fatto bene. Al groppone giallorosso, non inutilmente corposo come qualche anno fa, finalmente si è aggregato Ranieri. La famiglia è al completo. Mancano due settimane all'inizio del campionato, non resta che il test con gli arabi del Noem, a Frosi-none, il 16, poi si farà sul serio. La Roma per il Bologna sarà al completo? Gasp è felice di questo progetto giovani, ma ha bisogno di altri uomini si di talento. (...) Deve crescere Wesley, sta facendo passi avanti invece El Aynaoui. Serve qualcosa di diverso a sinistra, oltre ad Angelino. (...)

(Il Messaggero)