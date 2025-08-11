Gasp vuole l'attaccante ma prima serve cedere. E Fabio Silva aspetta

Senza cessioni, difficili nuovi innesti. È il messaggio che filtra da Trigoria mentre Gian Piero Gasperini, a meno di due settimane dall'inizio del campionato, aspetta ancora un attaccante. Il tecnico lo ha detto senza giri di parole dopo l'1-0 all'Everton: "In attacco mi aspetto ancora qualcosa. Abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà, sono stati molto positivi: ci hanno detto cose importanti, speriamo vengano realizzate". [...] Il perimetro economico è chiaro: per un nuovo investimento serve prima una cessione sostanziosa. [...]

Su Ndicka si rincorrono le voci di un interesse in Arabia, ma smontare la difesa a pochi giorni dall'inizio della Serie A non sembra essere una possibilità in casa Roma. Intanto il Cagliari si muove per Kumbulla, che ha già dato l'ok all'eventuale trasferimento in Sardegna, con la Roma che ascolta solo offerte per una cessione a titolo definitivo. Ancora in bilico il futuro di Hermoso che è stato reintegrato in rosa ma rimane cedibile con una buona offerta. Alla porta anche Salah-Eddine, mai utilizzato in amichevole da Gasp. Occhi aperti su Baldanzi e Pisilli.

[...] Il nome in cima alla lista resta Fabio Silva, portoghese classe 2002 di proprietà del Wolverhampton: gradimento totale e contatti frequenti, ma per adesso c'è molta distanza sulle formule. La Roma per ora può fare prestito con opzione, gli inglesi spingono per vendere. Nel frattempo, il Dortmund ha presentato un'offerta da 16 milioni ed è pronto al rilancio, con il Lipsia che osserva interessato. La novità delle ultime ore è Franculino Djú, attaccante 2004 del Midtjylland, esploso in Danimarca con sei gol tra campionato e preliminari: costa circa 20 milioni, è seguito anche da Lipsia ed Everton. Profilo giovane, adattabile pure da esterno, e potenzialmente meno oneroso rispetto a Silva. Sul taccuino resta anche Nikola Krstovic, ai saluti in casa Lecce, ma l'assalto del Wolfsburg potrebbe portare alla fumata bianca.

Più sfumata l'ipotesi di un rinforzo in mediana: McKennie è stato proposto, ma l'idea di uno scambio secco con Cristante non convince. Sullo sfondo resta il nodo Dovbyk: Gasperini lo difende [...] e lo sta utilizzando con continuità, ma può uscire solo con una cessione a "valore pieno". Il quadro è chiaro: mercato in entrata stagnante finché non arriva una vendita significativa o si creino occasioni dopo la metà di agosto. Gasperini aspetta la punta promessa e il club tiene aperti più dossier.

