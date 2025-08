Gasp: "Voglio giocatori tecnici". Ma la Roma frena su Echeverri

Tutte le strade portano a Echeverri, ma il Manchester City - almeno per ora - ha sbarrato il percorso verso la Roma, che nel frattempo si guarda intorno per cercare alternative. L'affare resta in piedi, ma le sue fondamenta sono fragili, visto il muro inglese. Per scavalcarlo il direttore sportivo Massara le sta provando tutte. Un intermediario del club giallorosso è a Londra per sbloccare l'operazione, complicata dalle pretese del City, a partire dalla formula: prestito secco e nessuna possibilità di riscatto. Viste le difficoltà, La Roma non ha smesso di cercare altre opzioni: da Fabio Silva del Wolverhampton a Nene Dorgeles del Salisburgo, da Pierotti (Lecce) al baby fenomeno Nusa (Lipsia), che ha un cartellino molto pesante. In ogni caso, Gasperini per il suo attacco vuole nomi forti, come spiegato a margine degli allenamen-ti sul prato inglese del St. George's Park: «A me piacciono i giocatori bravi», commenta il mister quando gli chiedono di Echeverri. (...) «Tutto dipenderà da quanto riusciremo a essere forti davanti. Lì deter-mineremo la forza della squadra. Poi qualcuno dovrà completare e rinforzare». (...)

(La Repubblica)