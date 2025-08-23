Gasp, un esame Capitale: tornare ai piani alti e far crescere i giovani. Ma c'è la grana Pellegrini

Da dove si riparte? Dalla squadra che nel girone d'andata dello scorso campionato aveva numeri da zona retrocessione, o da quella che nel ritorno grazie a Ranieri viaggiava su una media da 2,42 punti a partita? La risposta è nel mezzo. Gian Piero Gasperini è il tecnico a cui i Friedkin hanno affidato un traguardo che viene fallito da sette stagioni consecutive, la qualificazione in Champions League. L'ordine lo stabilirà l'esordio di stasera contro il Bologna e anche il mercato, vero e proprio cruccio del tecnico. Sei nuovi arrivati, con l'ultimo, Leon Bailey, che si è infortunato al primo pallone calciato in porta. [...] Gasp freme, perché vede lacune in fase offensiva e per questo spinge per Jadon Sancho. [...] Mercato che riguarda anche Artem Dovbyk, tutt'altro che incedibile. Si cerca disperatamente anche una soluzione per Lorenzo Pellegrini, al quale è stata tolta la fascia da capitano: "La società non vuole rinnovargli il contratto lui vuole giocare per ambire alla Nazionale. Se si trova una soluzione partirà". Difficile riportare la Roma ai piani alti, ma le sfide hanno sempre affascinato Gasperini.

(corsera)