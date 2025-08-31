Gasp se la ride: “Molto bene così. Paulo decisivo”

Gasperini, nel dopo gara, applaude i suoi: “Prestazione nel complesso molto buona. Abbiamo sofferto all’inizio contro una squadra molto fisica, sempre insidiosa sul gioco aereo. Pian piano siamo venuti fuori, secondo me abbiamo fatto molto bene”. (...) La formula Dybala a partita in corsa ha dato i suoi frutti e il tecnico lo sottolinea: “Quella del gol è stata una bella azione di tutto il reparto”. Una battuta sui suoi pilastri: “Koné? Quando prende velocità è difficile da contenere. Paulo può giocare ovunque”. (...)

(gasport)