Gasp ora chiede il bis: Bailey a un passo. Attesa per Sancho

L'ultimo esame della sessione estiva Gasperini l'ha passato i con i piedi sul prato del Benito Stirpe — lo stadio del Frosinone dove ieri la Roma ha pareggiato 2-2 (in gol Cristante e Soulé) con i sauditi del Neom — e la testa sul mercato in entrata: «Siamo fermi da più di 20 giorni, vediamo se sarà possibile fa-re qualcosa senza cedere nessuno». (...) Ora il direttore sportivo Massara — presente in tribuna — sta quindi concentrando tutta l'energia sul doppio colpo in attacco: Jadon Sancho del Manchester United e Leon Bailey dell'Aston Villa, che non ha convocato il giamaicano nella sfida d'esordio in Premier League contro il Newcastle. (...) Se l'affare con l'Aston Villa procede spedito verso la chiusura, quello con lo United per Sancho deve ancora sbloccarsi definitivamente. Non tanto per la volontà del club inglese, che ha dato l'ok al prestito con obbligo di riscatto (affare da 23 milioni di euro), quanto per quella dell'entourage dell'inglese, che in queste ore sta valutando con attenzione la proposta giallorossa, compreso il ridimensionamento dell'ingaggio del calciatore e altre commissioni da stabilire. Dettagli, gli ultimi passi che dividono Gasperini da un doppio regalo da sogno. Quello che ingrossa lo scacchiere del suo attacco, reparto dove il tecnico aveva chiesto un pronto intervento durante il ritiro. (...)

(La Repubblica)