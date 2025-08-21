Gasp occhio a Ciro, esame per Ghilardi. E c'è la grana Bailey

La difesa Roma resta il grande enigma alla vigilia della sfida con il Bologna. Se davanti le certezze non abbondano — con il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk e il dubbio sulle condizioni di Dybala — dietro la situazione non è più rassicurante. E per Gian Piero Gasperini arriva una brutta tegola: al debutto in allenamento con la Roma, Leon Bailey ha riportato un problema muscolare che rischia di fermarlo per circa tre settimane. (...) Il precampionato non ha offerto a Gasperini la possibilità di fissare un assetto stabile in difesa, due soli i punti fermi: Gianluca Mancini e Evan Ndicka, che ieri ha compiu-o 26 anni. Sabato sera all'Olimpico (ore 20.45), contro il Bologna di Italiano, non ci sarà Celik, squalificato dopo l'ammonizione nell'ultima giornata della scorsa Serie A. Le alternative non sono molte: da un lato l'inserimento di Ghilardi come braccetto di destra, con Mancini al centro e Ndicka sul centrosinistra; dall'altro l'opzione Hermoso, che permetterebbe a Mancini di scalare a destra e all'ivoriano di prendersi il centro. (...) La fragilità è evidente e contro un Bologna che gioca ad alta intensità rischia di pesare. Il modo di difendere è figlio della filosofia dell'allenatore. Gasperini chiede pressing alto, ricerca ossessiva dell'uno contro uno, linee aggressive: un calcio che entusiasma, ma che inevitabilmente lascia campo dietro. L'avversario che sabato arriverà all'Olimpico è tutt'altro che morbido. Il Bologna di Italiano ha un'identità offensiva. Il 4-2-3-1 resta la base, con tanta qualità tra le linee e un ritorno che fa rumore: Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio non ha smesso di segnare e per i giallorossi rappresenta una minaccia, oltre che un ricordo sgradito. (...)

(corsera)