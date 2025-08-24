Gasp: «Ho visto tante belle cose»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Siamo partiti subito col piglio giusto, questo ci dà una bella spinta. Un bel voto a tutti i giocatori. Gli attaccanti sono stati bravi anche nella fase difensiva, una squadra sempre corta e aggressiva e che arrivava prima sulle palle. Abbiamo giocato anche con qualità, meritavamo di andare in vantaggio nella prima mezz'ora». Attese nelle prossime ore novità per Bailey. Oggi, il giocatore in prestito dall'Aston Villa svolgerà ulteriori controlli per capire l'entità di quella che - secondo il club giallorosso - potrebbe essere una lesione miotendinea del retto femorale destro. La certezza è che Bailey tornerà a disposizione del tecnico di Grugliasco dopo le due settimane di sosta per le Nazionali. Il rischio, però, è che il giamaicano possa stare fermo ai box per più di un mese. È iniziata decisamente meglio l'esperienza in giallorosso di Wesley, autore del gol vittoria contro la squadra allenata da Italiano. «Per me è un'esperienza nuova, ma sono molto felice di aver segnato e di aver aiutato i miei compagni» ha affermato a Sky dopo il triplice fischio il brasiliano, che ha conquistato il premio di migliore in campo. Contento della partenza positiva anche Cristante: «Volevamo dare un segnale forte al campionato fin da subito. Abbiamo lavorato molto bene in questo mese. La fascia da capitano rappresenta un orgoglio per me, ma siamo in quattro-cinque ad avere grande esperienza»