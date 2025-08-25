Gasp detta le gerarchie: è Ferguson il nuovo trascinatore della Roma

Nel battesimo dell'Olimpico, Gasperini ha tracciato le gerarchie della sua Roma con la padronanza di chi già sa come arredare la nuova casa. Lo testimoniano i gesti, con il tecnico che fino alla fine ha gridato indicazioni a squarciagola, e le scelte a partire dall'attacco. Gasperini ha affidato le chiavi ad Evan Ferguson che ha guidato il reparto con sicurezza. [...] Così, l'idea del riscatto si fa strada già dalla prima giornata, sgomita e sbraccia facendo sentire tutto il suo carico sugli avversari. E nonostante la stazza, non è sgraziato. Movimenti che Artem Dovbyk ha ancora fatica ad emulare e su cui Gasp sta lavorando. Il test contro il Bologna ha confermato questa sensazione con l'ucraino apparso leggermente sfasato. Il calciatore resta sul mercato anche se le probabilità che rimanga aumentano sempre di più. D'altra parte, l'ex Girona ha manifestato la volontà di convincere Gasperini che è l'unico a poterlo riportare in carreggiata.

(La Repubblica)