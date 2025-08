Gasp batte il Lens e Ferguson scavalca Dovbyk

Prove di Roma. Se le amichevoli estive portano consiglio, nella mente di Gian Piero Gasperini i titolari sono quelli schierati nel primo tempo di Lens, dove i giallorossi hanno vinto 2-0 (in gol Mancini e Soulé), portandosi a casa il Trophée 1906, simbolo dei 120 anni di storia del club francese. Le gerarchie d'attacco vedono Evan Ferguson davanti a Dovbyk, subentrato nella seconda metà di gara. [...] Alla sua destra brilla Soulé, ingegnere della manovra offensiva e finalizzatorr, costretto a lasciare il campo in anticipo per una distorsione alla caviglia sinistra (in panchina ha usato il ghiaccio). [...] In quella zona del campo, in ogni caso, Gasperini aspetta novità importanti. Echeverri su tutte: nome complicato, ma non ancora depennato. Il gioiellino del City resta quindi un obiettivo. L'arrivo di un'altra seconda punta interesserebbe un reparto quasi saturo: tra gli altri, ci sono già El Shaarawy e Baldanzi, ma Gasperini vuole una rosa lunga, che possa gestire con serenità durante le tre competizioni stagionali. [...] Stesso discorso per il centrocampo: il solo ingresso di Neil El Aynaoui non colma il gap con lo scorso anno. In quel reparto la Roma ha salutato Paredes e aspetta Lorenzo Pellegrini, che praticamente ha saltato tutta la preparazione con la squadra. [...] Portarlo a Lens e poi nella mini-tournée inglese (dal 2 all'8 agosto) non avrebbe fatto altro che allungare i tempi di recupero. Ieri, mentre i suoi compagni giocavano, Pellegrini ha svolto quattro ore di terapia a Trigoria. Il suo rientro in gruppo è atteso per dopo Ferragosto, quello in campo per i primi giorni di settembre, dopo la sosta per le nazionali.

(la Repubblica)